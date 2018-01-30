Папа Римский издал конституцию о церковных университетах

Папа Франциск призвал католические высшие учебные заведения совершить настоящую "культурную революцию", быть более миссионерскими, способными вести диалог с обществом, развивать междисциплинарный характер и создавать сети сотрудничества в мире. Об этом речь идет в опубликованной 29 января Новой Апостольской конституции "Veritatis gaudium" о церковных университетах и ​​факультетах, сообщает "Радио Ватикана".

Понтифик напомнил, что евангелизация является приоритетом в современной жизни Церкви и должна служить обновление всей системы церковного высшего образования. Учебные заведения должны не только становиться местами формации священников, монашествующих и мирян, но быть "культурными мастерскими", в которых Церковь занимается интерпретацией действительности через призму Евангелия.

По мнению Святейшего Отца, сеть церковных высших учебных заведений должна нести "закваску" для совершения "смелой культурной революции", быть "солью и светом Евангелия Иисуса Христа и живым Преданием Церкви, всегда открытым для новых сценариев и предложений". Папа обратил внимание на важность формирования лидеров, способных указывать путь в контексте глубоких перемен нашей эпохи, антропологического и экологического кризиса, и менять существующую модель развития.

Церковные учебные заведения должны не только передавать знания для современников, желающих расти в своем знакомстве с христианством, но также разрабатывать интеллектуальные устройства и предложить их в качестве парадигм деятельности и мышления, полезных в мире, где царит этико-религиозный плюрализм, считает Папа.

Апостольская конституция "Veritatis gaudium" должно стимулировать церковные учебные заведения к ответу на новые проблемы, которые существуют в мире. Она вышел через 39 лет после конституции св. Иоанна Павла II "Sapientia christiana", которая посвящена аналогичной теме.