Львовянка подарила библиотеке Католического университета семиметровую карту мировой истории

Семиметровую карту с хронологией древней, современной и библейской истории подарила Украинскому католическому университету львовянка Юлия Юрченко. В благодарность за такой подарок Библиотека УКУ вручит Юли читательский билет, сообщается на Информационном ресурсе УГКЦ.

Синхронологическая диаграмма или карта истории Адамса, графически изображает историю человечества с 4000 до н.е. и до современности. Карта выполнена в викторианском стиле и имеет много иллюстраций, которые наглядно показывают главные события. Ее весьма удобно использовать для преподавания и изучения истории.

В библиотеке УКУ длиннющую карту разместили на 6 мольбертах, пока не найдут подходящую локацию. Эту карту Юлия Юрченко увидела на сайте Amazon и сразу решила для себя приобрести.

"Планировала повесить на две угловые стены на уровне глаз, чтобы время от времени пересматривать. Но мы ошиблись с размером, и нигде в квартире не нашли для нее места. Довольно долго она просто лежала, пока мне пришло в голову отдать ее для библиотеки УКУ. Тут к ней будет иметь доступ много людей – студенты, преподаватели, посетители библиотеки", – рассказывает Юлия Юрченко.

Карта сформирована на основе библейской истории, которая представлена на первых страницах, и мировой истории, которая продолжается на следующих страницах.

Синхронологическая диаграмма начинается с родословной Адама и Евы. После потопа, обозначенного черной линией, диаграмма делится на две части: верхняя часть – продолжает генеалогическое дерево, а нижняя, более широкая часть, показывает происхождение первых наций.

Впервые опубликовала карту пресвитерианская миссионерка Себастьян К. Адамс в 1871 году. Позже тайм-лайн продолжили событиями до XXI века.