Папа Франциск в Риме встретился с украинской общиной

В воскресенье, 28 января, по приглашению Блаженнейшего Святослава Шевчука, Главы УГКЦ, Папа Франциск посетил украинский собор Святой Софии, где встретился с местной общиной и многочисленными верующими, прибывшими из разных уголков Италии, мира и из Украины. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Многотысячная община поздравила Святейшего Отца, который прибыл с 20-минутным опережением запланированной программы, многоголосой украинской колядкой. Папу встретил Блаженнейший Святослав, который провел его к собору Святой Софии. На пороге храма его поздравили представители молодежи, вместе с Папой выпустили в небо белую голубку, как символ мира. Приняв традиционный каравай, Папа обратился со словами приветствия к собравшимся, поблагодарив за приглашение и гостеприимство и произнес молитву за мир в Украине.

Войдя в храм, Святейший Отец благословлял детей, в частности, больных. Далее он поздоровался с присутствующими епископами и представителями общины. Войдя вместе с Блаженнейшим Святославом к святилищу, он произнес молитву перед престолом.

В своей речи Папа Франциск обратился к украинским женщинам, которые в Италии работают сиделками пожилых людей.

"Я хотел бы поблагодарить многих женщин, которые в ваших общинах являются апостолками милосердной любви и веры. Вы - драгоценны и несете в многочисленные итальянские семьи возвещение Бога лучшим из всех способом, когда в своем служении заботитесь о людях через заботливое и ненавязчивое присутствие. И это очень важно: ненавязчивость, служение, свидетельство. Призываю вас воспринимать свою тяжелую и зачастую мало удовлетворяющую работу не просто как труд, но как миссию: вы являются ориентирами в жизни многих пожилых людей, сестрами, которые дают им почувствовать, что они не одиноки. Несите отраду и нежность Господа Бога тем, которые в своей жизни готовятся к встрече с Ним. Это великое служение близости, приятное Богу, за которое вам спасибо", - сказал Папа Римский украинским женщинам.

Дети из местной общины подарили Папе мозаику карты Украины в цветах национального флага и куклы-мотанки. От общины Святейший Отец получил икону Пресвятой Богородицы Оранты, вышитый рушник и кувшин с украинским медом, а Посол Украины при Святом Престоле вручила от имени Украины факсимиле Пересопницкого Евангелия.

После Святейший Отец сошел в крипту, где молился при гробе епископа Степана Чмиля, положив перед ним зажженную свечу. Выйдя из храма, он снова обратился к собравшимся, заверив в своих молитвах и прося молиться за него. После этого здоровался с верными, которые выкрикивали слова благодарности и любви. Перед отъездом он вместе с Блаженнейшим Святославом снова выпустил в небо белых голубей.