Ватикан готовится провозгласить новых святых

В пятницу, 26 января, Папа Франциск принял кардинала Анджело Амато, Префекта Конгрегации по делам провозглашения святых. Во время аудиенции Святейший Отец утвердил декреты, которые касаются некоторых канонизационных и беатификационных процессов, сообщает "Радио Ватикана".

Прежде всего, речь идет о признании чуда по заступничеству блаженной Насарии Игнасии Марч Мессы, Основательницы Конгрегации Миссионерок Круциаток Церкви, которая родилась 10 января 1889 года в Мадриде и отошла к вечности 6 июля 1943 года в Буэнос-Айресе. Это означает, что открыт путь к ее канонизации, то есть провозглашению святой Католической Церкви. Блаженной ее провозгласил святой Иоанн Павел II в 1992 году.

Следующие три декрета – это признание чудес по заступничеству праведных Слуг Божьих, что означает их уже близкую беатификацию. Речь идет о французской монахине Альфонс-Мари Элизабет Еппінгер (1814-1867), Основательнице Конгрегации Сестер Святого Спасителя; итальянской монахине Клелии Мерлони (1861-1930), Основательнице Конгрегации Апостолок Пресвятого Сердца Иисусова; итальянской монахине Марии Гаргани (1892-1937), Основательнице Конгрегации Апостолок Пресвятого Сердца.

Еще двумя декретами признано мученичество, что открывает путь к провозглашению блаженными Слуг Божьих епископа Пьера Клаври, ОП, и 18 сотоварищей, монахов и монахинь, убитых из ненависти к вере в период между 1994 и 1996 годами в Алжире, и Вероники Антал, 22-летней румынской мирянки, убитой из ненависти к вере в 1958 году.

Наконец, следующие два декрета провозглашают геройские добродетели итальянского священника Джузеппе Лабре (1907-1951) и французской мирянки Анн-Мари Мадлен Дебрель (1904-1964).