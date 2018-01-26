Поляки планируют завершить реставрацию костела в Олыке на Волыни в 2018 году

Польский Фонд культурного наследия планирует отреставрировать фасад Коллегиального костела Святой Троицы XVII века в Олыке. Костел признан самым красивым польским костелом на Волыни, и уже несколько лет здесь ведутся реставрационные работы, сообщает "Польское радио".

По словам председателя фонда доктора Михала Лящковского, восстановление фасада требует большого труда и средств:

«Благодаря исследованиям нам удалось установить цвета слоев и фрагменты фресок. Этот проект восстановления фасада уже готов, он будет стоить 1,5 миллиона злотых, это большая сумма. Надеюсь, что нам удастся собрать эти средства. Ждем результаты различных конкурсов и грантов, собираем деньги от спонсоров и частных лиц.

Имею надежду, что нам удастся собрать деньги и что в 2018 году, на столетие восстановления Польшей независимости, нам удастся сделать такой подарок полякам, которые живут на Волыни. Имею надежду, что будет восстановлен первоначальный вид фасада Коллегиального костела Святой Троицы в Олыке, который признан самым красивым храмом Волыни».

Коллегиальный костел Святой Троицы - римско-католический приходской костел в Олыке Волынской области. Костел признан памятником барочной сакральной архитектуры в Украине 1-й половины XVII столетия. Первая деревянную церковь на этом месте была построена в 1588 году при содействии князя Станислава Радзивилла. Новый каменный костел построили в 1635-40 годах по образцу римского храма Иль-Джезу.