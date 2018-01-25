Глава УГКЦ возглавит паломничество к собору Святой Софии в Риме по случаю визита Папы Римского

Папа Римский 28 января в 16.00 (по римскому времени) посетит прокатедральний собор Святой Софии в Риме. По этому случаю Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав возглавит паломничество к исторической святыни УГКЦ за границей, сообщается на официальном сайте Украинской Греко-Католической Церкви.

«Визит Святейшего Отца в собор Святой Софии имеет важное историческое значение: несколько десятилетий этот храм был главным кафедральным храмом нашей Церкви и стал символом ее возрождения. Встреча Папы с украинскими мигрантами является знаком его пастырской заботы о них и проявлением солидарности со всем украинским народом, который уже несколько лет страдает от войны на Донбассе», – считает Глава УГКЦ.

В 11.00 (по римскому времени) Глава УГКЦ возглавит Архиерейскую Божественную Литургию. После обеда, в 16.00 (по римскому времени), Папа прибудет в собор Святой Софии, где его встретит Блаженнейший Святослав. В храме паломники встретят Папу украинском колядой, после чего Глава УГКЦ приветствует его в своем слове. Папа также обратится к украинской общине, а следовательно, сойдет в крипту собора, где помолится перед могилой владыки Степана Чмиля, своего воспитателя в начальной школе в Буэнос-Айресе (Аргентина). В завершение своего визита Епископ Рима выйдет к паломникам на территории собора Святой Софии.

Визит Папы Римского продлится примерно полтора часа. Завершится паломничество молебном за Украину.