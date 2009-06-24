Черновецкий передал Ватикану 23 сотки земли в центре Киева

Представительство Римо-католической церкви в Украине получило право собственности на земельный участок, площадью 0,23 га в центре Киева (ул. Тургеневская, 40), расположенный под зданием Апостольской нунциатуры.

Вчера мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ передал соответствующий Государственный акт Апостольскому нунцию в Украине архиепископу Ивану ЮРКОВИЧУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Мы передали право собственности на участок именно 23 июня 2009 года — в день празднования избрания на престол Папы Римского Бенедикта XVI. В этот день, 8 лет назад, Украину посетил Папа Иоанн Павел ІІ. Мы обратились к дипломатическим миссиям практически всех стран относительно возможности приобретения ими земельных участков, на которых расположены их резиденции. Это важно не только для бюджета нашего города, но и для самих стран, которые имеют представительства в Украине», - отметил мэр столицы.

При этом Черновецкий добавил, что планирует посещать нунция в его резиденции и просить о молитве за Украину.

Как сообщал УНИАН , в июне прошлого года Правительство Украины разрешило Киевской городской администрации продать Ватикану 23 сотки земли в центре столицы под зданием Апостольской нунциатуры - представительства Ватикана, которое находится в этом здании (ул. Тургеневская, 40), двенадцать лет.

Здание было получено Римо-католической церковью на правах аренды, и отреставрировано. Посещая в 2001 году Украину, Папа Римский Иоанн Павел II проживал именно в этом доме.