Папа Римский призвал молодежь не терять времени на "фотошоп своих сердец"

Папа Франциск вышел на балкон архиепископской курии перуанской столицы, чтобы прочитать молитву "Ангел Господень" вместе с тысячами молодых людей, собравшимися на Пласа-де-Армас, которые встретили его аплодисментами, ликованием и песнями. Папа посвятил своё размышление перуанской молодежи, сообщает "Радио Ватикана".

Папа привёл в пример святых, с молодых лет посвятивших жизнь служению Господу и людям. Это случай святого Мартина де Порреса, который полностью полагался на Иисуса, потому что знал, что Господь верил в него. Иисус и сегодня, - продолжил Папа, - верит в молодых и никогда не устаёт доверять им.

«Я знаю, - добавил он, - что очень приятно смотреть на обработанные цифровые фотографии, но это подходит только для изображений, мы не можем применять “фотошоп” к другим, к реальности, к самим себе. Цветные фильтры и высокое разрешение хороши только на видео, но мы никогда не сможем применить их к друзьям».

«Есть очень красивые фотографии, но все они приукрашены, и позвольте мне сказать вам, что к сердцу нельзя применять "фотошоп", потому что именно в нём живёт настоящая любовь, именно в нём живёт счастье. Иисус не хочет, чтобы вы "гримировали", приукрашивали своё сердце, Он любит вас такими, какие вы есть, и для каждого из вас у Него есть мечта, которую Он исполнит вместе с вами».

«Когда Иисус смотрит на нас, Он думает не о том, насколько мы совершенны, но о той любви, которую мы имеем в наших сердцах, чтобы предложить её другим и служить им», - сказал далее Святейший Отец:

«Он не смотрит на твой рост, на то, насколько ты красноречив, засыпаешь ли ты во время молитвы, молод ты или стар. Иисусу важно только одно: желаешь ли ты следовать за Ним и быть Его учеником. Не теряйте время, маскируя свое сердце, наполняйте жизнь Святым Духом!», - призвал Папа Римский молодежь.