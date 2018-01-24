Папа Римский сказал, что автором первой фейковой новости был змей-искуситель

Журналистика не должна «сжигать новости»: она призвана искать истину и решения, альтернативные эскалации шумихи и вербального насилия: об этом Папа Франциск пишет в Послании на Всемирный день социальных коммуникаций, обнародованном в праздник святого Франциска Сальского, покровителя СМИ и журналистов. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Тема Папского послания – «Истина сделает вас свободными. "Фейковые" новости и журналистика мира». Оно продолжает мысль, высказанную еще Павлом VI в 1972 году: о том, что информация должна «служить истине».

В первой части послания Папа анализирует феномен «фейковых» новостей. Фальшивые новости нацелены на обман и даже на манипуляцию читателями, отмечает он. Распространение фальшивых новостей иногда направлено на то, чтобы повлиять на политические решения и содействовать экономической выгоде.

Сегодня авторы «фейковых» новостей могут рассчитывать на «манипуляцию социальными сетями», распространяющими их как вирус. Драма дезинформации дискредитирует другого человека и «представляет его врагом», она способна усугублять конфликты. Корень фальшивых новостей заключается нередко в «жажде власти», убежден Папа.

Все мы призваны противостоять лжи в СМИ. Поэтому важен воспитательный процесс, помогающий людям «не стать невольными распространителями дезинформации, но снимать с нее покровы». В основе фальшивых новостей лежит «логика змея», пишет Папа, ссылаясь на Книгу Бытия. Именно змей стал «автором первой фейковой новости». Искуситель кажется вполне достоверным и соблазняет человека фальшивыми и привлекательными аргументами».

Библейский эпизод свидетельствует о том, что дезинформация не бывает невинной, она ведет к катастрофическим последствиям. Даже будучи на первый взгляд лишь легким искажением истины, дезинформация может нести в себе опасность.

Папа Франциск утверждает, что «освобождение от лжи и поиск связи» - это два ингредиента для того, чтобы наши слова и поступки стали подлинными и достоверными.

Лучшее противоядие ко лжи – это не стратегии, а люди, пишет Папа и подчеркивает ответственность журналистов за информацию. Журналист является «хранителем новостей», он должен помнить, что главное в новости – не скорость ее подачи и не воздействие на публику: главное – люди, считает Папа.