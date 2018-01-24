Ватикан выпустит новую нумизматическую серию

Ватиканский филателистическо-нумизматический отдел опубликовал программу выпуска новых нумизматических серий в 2018 г. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Согласно документу, в этом году запланирован выпуск разменной биметаллической монеты номиналом 5 евро в специальной серии "600-летний юбилей купола кафедрального собора Санта-Мария-дель- Фьоре ", а также разменной монеты "Папа Франциск год MMXVIII" в двух вариантах — серебряная номиналом 20 евро и золотая номиналом 50 евро.

Будут также выпущены монеты в варианте "coincard": памятная биметаллическая номиналом 2 евро "Европейский Год культурного наследия"; биметаллическая номиналом 5 евро "600-летний юбилей купола кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре"; памятная золотая номиналом 10 евро "Крещение - MMXVIII"; памятная золотая номиналом 100 евро "Апостольские Конституции II Ватиканского Собора: Sacrosanctum Concilium".

Коллекционеры монет смогут приобрести также четвертый ватиканский нумизматический сборник, который будет включать: памятную биметаллические монету номиналом 2 евро "50-летие со дня смерти Падре Пио"; памятную серебряную монету номиналом 5 евро "40-летие со дня смерти папы Павла VI"; памятную серебряную монету номиналом 10 евро "40-летие со дня смерти Папы Иоанна Павла I"; памятную золотую монету номиналом 20 и 50 евро "Деяния Апостолов: Вознесение — Церковь Иерусалима"; памятную золотую монету номиналом 200 евро "Кардинальные добродетели — Воздержанность" — последний выпуск из серии "Кардинальные добродетели»; а также фило-нумизматические конверты "50-летие со дня смерти Падре Пио" и "Европейский Год культурного наследия".

В 2018 г. увидит свет и второй по счету ватиканский памятный нумизматический сборник.

Запланированные работы по выпуску новых монет будут выполнены Государственным монетным двором и полиграфическим институтом Италии.