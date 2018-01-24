Папа Римский призвал предпринимательский мир создавать рабочие места и соблюдать законодательство

Папа Франциск направил послание на имя Исполнительного Председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба по случаю открытия ежегодной встречи этой международной неправительственной организации, которая проходит в швейцарском городе Давос с 23 до 26 января. В своем послании Папа обратил внимание на опасность роста разрыва между государствами и институтами, сообщает "Радио Ватикана".

Папа Франциск отметил, что новейшие технологии меняют экономические модели и глобализованный мир, который под влиянием частных интересов и стремления к прибыли любой ценой, приводят к все большей фрагментации и индивидуализму.

Святейший Отец отметил, что, к сожалению, технические и экономические вопросы преобладают в политических дебатах, что вредит настоящий заботе о людях. «Мужчины и женщины, – подчеркнул он, – рискуют быть сведены до простых винтиков в машине, что рассматривает их как потребительские ресурсы для эксплуатации, вследствие чего – и это трагично очевидно – когда человеческая жизнь перестает быть полезным для этой машины, его исключают без всякого колебания».

Святейший Отец отметил также, что только благодаря твердой решимости со стороны всех экономических деятелей, можем надеяться на то, что судьба нашего мира получит новое направление. Искусственный интеллект, робототехника и другие технологические инновации должны быть использованы таким образом, чтобы они способствовали служению человечеству и защите нашего общего дома, а не наоборот.

"Предпринимательский мир, отвергая культуру общественного исключения и менталитет равнодушия, имеет огромный потенциал для существенных изменений путем повышения качества производительности, создание новых рабочих мест, соблюдение трудового законодательства, борьбы с государственной и частной коррупцией и содействия социальной справедливости, а также со справедливым и равноправным распределением прибыли", - подчеркнул Святейший Отец.

В заключение Папа призвал участников Всемирного экономического форума принимать мудрые и смелые решения, «которые будут решающими для формирования будущего и завтрашнего мира».