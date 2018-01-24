В Перу Папа Римский крестил девочку с церебральным параличом

В Лиме на дворе Апостольской Нунциатуры Папа Римский крестил девочку Даниэлиту, которая страдает от церебрального паралича. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Перуанская пресса собрала показания волонтеров в детском доме семейного типа Hogar San Pedro из города Чосика, расположенного в 50 километрах от столицы. В нем находятся 29 пациентов с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном уходе и помощи, ими занимается Конгрегация Миссионеров Святых Апостолов.

Уже от первого дня приезда Папы в Перу работники заведения хотели получить его благословение возле Апостольской Нунциатуры, но не имея собственного транспортного средства, смогли прибыть только в последний день, 21 января, терпеливо ожидая за барьерами.

Их шестичасовое ожидание под палящим солнцем не было тщетным. Один из охранников заметил трех волонтеров с двумя детьми с особыми потребностями и помог им занять места, где должен был переходить Папа после окончания молитвы «Ангел Господень». Он сразу подошел. Он спросил, чем она болеет и где ее родители.

Одна из волонтеров, Маргарита Наварро, ответила, что девочка – сирота и еще не крещена. Ей было три месяца, когда ее оставили на пороге сиротского дома. Теперь ей 15 лет и работники учреждения и волонтеры стали для нее родителями и семьей. Папа Франциск попросил принести ему святую воду и окрестил девочку.