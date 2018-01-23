Храм на улице Героев Небесной сотни в Киеве стал приходом УГКЦ
06:31, 23 января 2018Католицизм
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Храм четыре года считался незаконным / news.ugcc.ua
Храм Архистратига Михаила на улице Героев Небесной сотни (бывшая Институтская), который четыре года считался незаконным и постоянно был под угрозой ликвидации, получил официальный статус. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.
«Я хочу особенно поблагодарить родных и близких Героев Небесной сотни, потому что вы завоевали этот храм. Благодаря вам он стал вашим приходом», — отметил Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ.
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