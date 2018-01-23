Храм на улице Героев Небесной сотни в Киеве стал приходом УГКЦ

Храм Архистратига Михаила на улице Героев Небесной сотни (бывшая Институтская), который четыре года считался незаконным и постоянно был под угрозой ликвидации, получил официальный статус. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Я хочу особенно поблагодарить родных и близких Героев Небесной сотни, потому что вы завоевали этот храм. Благодаря вам он стал вашим приходом», — отметил Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ.