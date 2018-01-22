Папа Римский завершил визит в Южную Америку

Папа Римский Франциск завершил в воскресенье апостольский визит в Чили и Перу. Вечером 21 января он вылетел из Лимы в Рим, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на французскую службу Радио Ватикана.

Аргентинский Папа провел три дня в Чили и три – в Перу. Эта поездка стала его 22-м по счету зарубежным апостольским визитом. Шесть раз понтифик пересекал Атлантику, чтобы побывать в странах Латинской Америки.

По случаю отбытия Папы на летном поле играл оркестр и пел детский хор. Протокольной церемонии прощания не было, но главу Римско-Католической Церкви лично провожал президент Перу Педро Пабло Кучинский. Перед расставанием Папа и президент провели краткую беседу в здании аэропорта.