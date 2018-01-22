ЕС выделил €880 тысяч на восстановление старинного костела, на Львовщине

В Раве-Русской, на Львовщине, древнейшую сохранившуюся архитектурную достопримечательность города восстановят на средства Европейского Союза.

Как сообщает "Прикордоння", заявка на восстановление костела Святого Михаила и монастыря реформатов в Раве-Русской была отобрана для воплощения в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 2014 – 2020». Проект в Раве-Русской воплощается совместно со схожим в Венгруве, в Польше.

Заявителями и партнерами проекта «Монастыри близнецы: Венгрув и Рава-Русская – использование потенциала исторического наследия закона Реформатов для развития туризма и социально-культурной жизни в Польше и Украине» является Римско-католический приход церкви св. Петра из Алькантары и св. Антония из Падуи в Венгруве, а также Львовская архидиецезия Римо-католической церкви. Общая сумма проекта составляет почти 2,5 млн. евро, из которых свыше 880 тыс. евро – доля, которая будет направлена на Раву-Русскую.

***Костел Святого Михаила был построен в 1729-1737 годах на месте старого деревянного костела. Костел постоянно был местом для проведения богослужений монахов Ордена Братьев Меньших Францисканцев, которые пришли в город Рава-Русская в 1725 году.

Костел был построен в барочном стиле XVIII века по проекту известного итальянского архитектора Павла Фонтаны. Строительство длилось около 8 лет из-за отсутствия компетентного руководителя. В 1738 году костел был освящен во имя святого Михаила. Позже к костелу был пристроен двухэтажный монастырь с кельями.

Костел выполнял свои функции до 1941 года, когда на территорию Равщины ворвались немецкие войска. С того времени и в послевоенный период костел использовали как склад для продуктов и различных товаров, а позже в монастыре была размещена машино-тракторную станцию.