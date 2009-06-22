В Косово сгорела церковь - памятник архитектуры (фото)
20:13, 22 июня 2009Католицизм
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Причина пожара устанавливается
В городе Косове на Ивано-Франковщине, в деревянной церкви Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви (1895 года постройки, занесена в Государственный реестр национального культурного достояния как памятник архитектуры) возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами 8 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Во время пожара пострадал работник, красивший кровлю храма. Потерпевший с ожогами 2-3 степеней госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
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