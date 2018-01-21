Папа Римский встретился с амазонками Латинской Америки (видео)

Папа Франциск начал второй этап апостольской поездки по странам Латинской Америки. Святейший Отец прибыл в столицу Перу и первым важным событием после приветственной церемонии стала встреча утром 19 января с коренными народами Амазонии в Пуэрто-Мальдонадо, сообщает "Радио Ватикана".

Папа прибыл на самолете в небольшой амазонский городок, который считается «столицей биоразнообразия» и подчеркнул, что он очень ждал этой встречи, и отметил «глубокие раны» Амазонии, свидетелями которых мы сегодня являемся.

«Я хотел приехать и посетить вас, выслушать вас, чтобы вместе быть в сердце Церкви, чтобы присоединиться к вашим стремлениям и вместе с вами вновь подтвердить убежденный выбор в пользу защиты жизни, защиты земли и защиты ваших культур», - сказал Папа Франциск

Святейший Отец упомянул о так называемых «коренных народах в добровольной изоляции»: они «наиболее уязвимы», пояснил Папа и призвал защищать эти народности, которые становятся для нас живым предостережением против безудержного потребительства.

Амазония нуждается в защите от нового колониализма, подчеркнул Папа, и первостепенную роль в этом играет семья, умеющая беречь собственную культуру в самые критические времена. Культуру следует защищать от вымирания не меньше, чем флору или фауну, добавил Папа и обратился к епископам с просьбой продвигать межкультурное и двуязычное воспитание и образование в этом регионе.

«Мы нуждаемся в том, чтобы коренные народы формировали культуру поместных амазонских Церквей», - сказал далее Папа и пожелал «созидать Церковь с амазонским лицом, Церковь с туземным лицом». Именно в таком духе был созван Синод Епископов по Амазонии, который соберется в 2019 году.