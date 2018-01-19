Папа Франциск утешил раненую женщину-карабинера, которая попала под папомобиль (видео)

В Чили, во время переезда с места проведения Святой Мессы в санктуарий, на пути следования папского кортежа произошел несчастный случай. Вдоль маршрута дежурил отдел конных карабинеров, как вдруг, во время проезда Папы, из-за шума, поднятого паломниками, одна из лошадей всполошилась, задев также папамобиль, и сбросила женщину-военнослужащего, сообщает "Радио Ватикана".

Папа Франциск сразу сказал остановить автомобиль и подошел пешком к пострадавшей, в то время, как соответствующие службы оказывали первую помощь. Среди первых, кто поспешил с помощью, были врачи из папского сопровождения, которые убедились в наличии признаков жизни. Дальше уже чилийские медицинские службы позаботились о том, чтобы стабилизировать состояние и отправить пострадавшую в больницу. Святейший Отец заботливо приблизился к женщине, чтобы ее утешить и благословить, находясь вблизи во время оказания помощи.