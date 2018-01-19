Папа Римский встретился со студентами католического университета Сантьяго

Папа Франциск 17 января посетил Папский католический университет Сантьяго, основанный в 1888 году по инициативе тогдашнего архиепископа Мариано Казановы. На встречу с Папой пришли около сотни студентов и преподавателей, сообщает "Радио Ватикана".

Папа Римский призвал к «целостной грамотности», которая выражается в «грамматике диалога и встречи». Святейший Отец выразил обеспокоенность так называемым текучим обществом - обществом исчезающих ориентиров.

Папа отметил, что сегодня не случайно новым «местом встречи» стало виртуальное облако. Оно символизирует нестабильность и непрочность. Сегодня все мы нуждаемся в глубоком осмыслении себя как общины, мы призваны выйти за рамки индивидуальных интересов, порождающих войны и конфликты.

Папа призвал представителей академического мира преодолеть логику антагонизма и служить национальному единству, не пренебрегая «народной интуицией», присущей прежде всего коренным народам.

Святейший Отец назвал пастырскую работу, проводимую в Папском католическом университете Сантьяго, «знаком молодой, живой и исходящей Церкви», и преподнес в дар студентам и преподавателям факсимиле манускрипта из Апостольской библиотеки Ватикана, воспроизводящего 14 морских навигационных карт.