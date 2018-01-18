Папа Римский совершил таинство на высоте почти 11 тысяч метров над уровнем моря

Во время перелета из Сантьяго-де-Чили в Икике, являющее последним местом, которое Святейший Отец посещает, находясь в Чили, Папа Франциск принял супружеское согласие у двух работников авиакомпании, соединившихся в Святом Таинстве супружества. Об этом сообщает "Радио Ватикана" со ссылкой на директора ватиканского пресс-центра Грег Берк, который присутствовал на борту самолета.

Свершение Святого Таинства произошло на высоте почти 11 000 метров над уровнем моря. Стюард Карлос Сюффарди Еллориага (41 год) и стюардесса Паула Подест Руис (39 лет) уже находились в гражданском браке и собирались пожениться в церкви, но землетрясение заставил отложить свадьбу.

В написанном от руки свидетельстве о браке указывается, что «18 января 2018 года, во время папского перелета из Сантьяго-де-Чили в Икике, Сеньор Карлос Сюффарди Еллориага и Сеньора Паула Подест Руис, заключили браг в присутствии свидетеля Игнасио Куето. Супружеское согласие принял Святейший Отец Папа Франциск».

«Это невероятная радость. Быть женатыми Папой на борту самолета: разве может быть что-то лучше для пары влюбленных людей», – сказал журналистам Карлос Сюффарди Еллориага, рассказав, что все произошло спонтанно: Святейший Отец выслушал их историю и предложил благословить брак.