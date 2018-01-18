В Литве католические епископы разрешили не соблюдать Великий пост в день 100-летия независимости

Литовская конференция епископов объявила, что освобождает католиков от необходимости поститься в первый Великого день поста, который приходится в этом году на пятницу, 16 февраля. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Delfi.

В своем заявлении католические иерархи напоминают, что Великий пост – время подготовки к Пасхе – является для верующих периодом молитвы и проявления особой любви к ближним. Одно из требований этого периода – воздержание от мясных блюд. Поэтому во все пятничные дни Великого поста католики должны воздерживаться от мясных блюд.

«В этом году первая пятница Великого поста выпадает на 16 февраля, а это 100-летие Литвы. Эта дата важна и для Церкви. Независимую Литву создали верующие люди. С учетом этой радостной и значимой для нашей страны даты епископы призывают присоединиться к молитве благодарения за дар свободы 16 февраля и освобождают верующих от исполнения требований поста».

«Давайте делиться друг с другом радостью независимости! Пусть ничто не омрачает вашу радость!», - пишут епископы Литвы.

Что касается тех католиков, которые все же пожелают соблюдать пост в его первую пятницу, они могут с чистой совестью делать это.