Папа Римский посетит собор УГКЦ в Риме и встретится с украинскими мигрантами

Папа Римский 28 января посетит прокатедральний собор Святой Софии в Риме и встретится с украинскими мигрантами в Италии. Визит Понтифика состоится по приглашению Блаженнейшего Святослава, Главы УГКЦ, сообщается на официальной странице Собора Святой Софии в Фейсбук.

В 16.00 Папа прибудет к собору Святой Софии, где его встретит Блаженнейший Святослав. В соборе паломники встретят гостя украинской колядой, после чего Глава УГКЦ приветствует его в своем слове.

Папа Римский также обратится к украинской общине, а следовательно, сойдет в крипту собора. Здесь Понтифик помолится перед могилой владыки Степана Чмиля, своего воспитателя в начальной школе в Буэнос-Айресе (Аргентина). В завершение своего визита Папа выйдет к паломникам на территории собора Святой Софии.

“Визит Святейшего Отца в собор Святой Софии имеет важное историческое значение: несколько десятилетий этот храм был главным кафедральным храмом нашей Церкви и стал символом ее возрождения. Встреча папы с украинскими мигрантами является знаком его пастырской заботы и проявлением солидарности с украинским народом, который уже несколько лет страдает от войны на Донбассе”, - сказал глава УГКЦ.