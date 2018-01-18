Папа Римский встретился с заключёнными женской тюрьмы Сантьяго

Папа Франциск посетил заключённых в женской тюрьме Сантьяго. Встреча в колонии «Сан-Хоакин» прошла 16 января на спортивной площадке, украшенной плакатами и цветами, а многие из 600 заключённых-матерей были с детьми, сообщает "Радио Ватикана".

Поблагодарив за радушную встречу, Папа Франциск отметил, что когда люди раскаиваются и просят прощение за совершённые ошибки, они становятся более человечными и великодушными. Многие из заключённых - мамы, и поэтому они знают, что значит дарить жизнь: сегодня «они призваны порождать будущее», помогать ему расти и развиваться. Это будущее касается не только их детей, но и всего общества.

Отбывать наказание в тюрьме, по словам Епископа Рима, вовсе не значит перестать мечтать и забыть о своём достоинстве. Никогда нельзя попирать человеческое достоинство, но в любых жизненных ситуациях его нужно оберегать и уважать.

По словам Папы Франциска, общественная безопасность не может ограничиваться ужесточением контроля, но призвана постоянно «развиваться благодаря превентивным мерам, труду, воспитанию и активной общественной жизни».

В конце своей речи Епископ Рима обратился к волонтёрам, сотрудникам пенитенциарной службы и жандармам.

«Перед вами стоит деликатная и сложная задача, и я надеюсь, что власти смогут обеспечить вам условия для достойного труда. Достоинство порождает достоинство, и оно заражает сильнее гриппа; достоинство создаёт достоинство», - сказал Папа Римский.