В Бельгии католики встревожены злоупотреблениями при совершении эвтаназии

Католики Бельгии встревожены тем, что законодательством страны об эвтаназии злоупотребляют для того, чтобы убивать пациентов без юридической проверки необходимых документов. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Catholic Herald".

Вспомогательный епископ архидиоцеза Мехелена-Брюсселя Жан Кокероль (Jean Kockerols) сказал, что обеспокоенность высказывают не только иерархи Католической Церкви Бельгии, но также многие врачи и медицинские работники.

9 января информационное агентство Бельгийской Католической Церкви «Cathobel» опубликовало статью о том, что Федеральная комиссия по контролю и оценке эвтаназии нарушает свой собственный устав, не рассмотрев ни единого случая подозрений в злоупотреблении эвтаназией.

«Шокирует то, что спустя 15 лет с момента своего создания эта комиссия не передала ни одного файла прокурорам и не осудила ни одного врача. Она выступает в качестве судьи и присяжных и не выполняет свою роль. Она не расширяет применение закона, а нарушает его», — отмечается в публикации.

Епископ Жан Кокероль сообщил 11 января в интервью для CatholicNews Agency, что Католическая Церковь давно знает, что комиссия «не работает должным образом». Он сказал, что епископы поддержат любое расследование ее деятельности или же «любые шаги для того, чтобы убедиться, что она работает так, как должна».

«Мы против эвтаназии во всех формах, и официальная позиция Церкви хорошо известна», — добавил прелат.

Эвтаназия и ассистируемое самоубийство были легализованы в традиционно католической Бельгии в 2002 году. По данным Министерства здравоохранения Бельгии, смертность от эвтаназии каждый год возрастает на 27 %.

Еще одним из недавних вопиющих случаев злоупотребления стало убийство посредством эвтаназии 38-летней женщины, которая страдала от аутизма и попросила об эвтаназии после неудачных романтических отношений. При этом ответственная за принятие решения комиссия не рассмотрела жалобы от семьи пациентки.

Епископ Кокероль сказал, что он рад, что выдающиеся бельгийцы сейчас обсуждают практику эвтаназии, а не подают в отставку. Он добавил, что общественная поддержка эвтаназии остается широко распространенной, особенно в фламандско-язычных регионах страны, но говорит, что важно, чтобы «моральная опасность» эвтаназии была лучше осознана.