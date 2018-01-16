В Киеве начал работу Синод Епископов Киево-Галицкой митрополии УГКЦ (укр.)

У Києві 16 січня розпочав свою роботу Синод Єпископів Києво-Галицької Митрополії. Третя сесія Синоду проходить під головуванням Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У синодальних засіданнях беруть участь усі єпископи Києво-Галицької митрополії: владика Степан (Меньок), Екзарх Донецький; владика Йосафат (Говера), Екзарх Луцький; владика Михайло (Бубній), Екзарх Одеський і Кримський; владика Василь (Тучапець), Екзарх Харківський; владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської архиєпархії, і владика Богдан (Дзюрах), секретар Синоду Єпископів УГКЦ, єпископ Курії Верховного Архиєпископа.

Протягом засідань владики розглянуть питання стратегії розвитку митрополії. Заслухають доповіді про стан катехитичного служіння, яке представлять голови Катехитичних комісій Київської архиєпархії УГКЦ та екзархатів, а також проаналізують стан літургійно-молитовного життя.

Окрема частина засідань буде присвячена питанню Київської Трьохсвятительської духовної семінарії та аналізу заходів щодо завершення Року патріарха Йосифа Сліпого в Києві. Засідання триватимуть один день. Запрошуємо всіх до молитви за успішність проведення Синоду.