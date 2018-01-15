Папа Римский совершил мессу с мигрантами и беженцами

В воскресенье, 14 января, Папа Римский совершил мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, на которую особое приглашение получили сообщества мигрантов и беженцы. 50 стран были представлены во время Евхаристического богослужения, в котором приняли участие также 70 дипломатов, аккредитованных при Святом Престоле и в Италии, сообщает Радио Ватикана.

Среди 460 служителей были также священники, которые занимаются украинскими общинами. Ватиканский пресс-центр сообщил, что среди миграционных сообществ было распространено 9 тысяч входных билетов. Многочисленно была представлена филиппинская община, получившая 2000 приглашений. Среди представителей украинской общины византийского обряда было распространено 1200 билетов, 35 – среди украинцев латинского обряда. Были представлены также румынская община и индийские сообщества латинского и сыро-малабарського обряда.

Представители мигрантов и беженцев прочитали также намерения во время «Молитвы верных». Одно из них, за бедных и нуждающихся, прозвучало на украинском языке. Его прочитала Оксана Иванюк.

Во время проповеди Папа Франциск говорил о важности встречи с Иисусом, которая происходит через принятие своего ближнего. По его словам, «каждый чужак, который стучит в дверь, есть возможность встречи с Иисусом Христом». Но, добавил он, «для иностранца, мигранта, беженца и просителя убежища каждые двери на новой земле также являются возможностью встретить Иисуса». Итак, Христово приглашение, которое прозвучало в Евангельском отрывочные: «Придите и посмотрите», сегодня обращено ко всем, к местным сообществам и новоприбывших.