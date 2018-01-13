Итальянские епископы призывают школьников не отказываться от уроков католического религиоведения

Руководство Итальянской епископской конференции опубликовало послание, обращенное к школьникам и их родителям ввиду выбора, который они должны сделать в ближайшие недели при записи в школу на следующий учебный год: между посещением уроков католического религиоведения и альтернативными занятиями. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Вместе с выбором самой школы предстоит выразить согласие или отказ: епископы обращают внимание родителей и учащихся на то, что выбор в пользу уроков религиоведения «будет важной образовательной возможностью для обогащения собственного развития и для изучения христианских корней нашей культуры и нашего общества».

Предмет «Католическое религиоведение» посещает большинство учащихся, он всегда был значимым аспектом школьного образования, отмечают иерархи и напоминают родителям, что эти уроки в настоящее время все больше соответствуют культурным и общественным переменам, охватившим Италию. Содержание занятий, основанное на дидактических рекомендациях, дает адекватный ответ на глубочайшие вопросы школьников любого возраста на любой ступени образования.

«Мы хотим, - пишут епископы, - возобновить приглашение воспользоваться этой возможностью и записаться на католическое религиоведение с уверенностью, что на этих уроках вы сможете найти преподавателей и одноклассников, которые смогут сопровождать вас на пути человеческого и культурного роста, решающего и основоположного для всей вашей будущей жизни».