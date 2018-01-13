Ватикан может провозгласить святого Иринея Лионского Учителем Церкви

Папа Франциск готов провозгласить ведущего богослова II века и апологета святого Иринея Лионского Учителем Церкви. Об этом сообщает "Сибирская католическая газета".

Но при этом Святейший Отец в качестве обязательного условия называет соответствующее ходатайство со стороны французских епископов и ректоров университетов. Пока с такой просьбой к Святейшему Престолу обратился архиепископ Лиона кардинал Филипп Барбарен. Он полагает, что св. Ириней Лионский мог бы называться «доктором единства».

Напомним, что св. Ириней Лионский был епископом Лиона (вторым по счету) с 177 по 202 гг. и принял мученическую смерть в правление императора Септимия Севера. Он известен своей полемикой с еретиками – гностиками и маркионитами, а также обоснованием фундаментальной значимости апостольского преемства в Церкви и примата Римской епископской кафедры.

К настоящему моменту почетное звание «Учителя Церкви» носят 36 святых.