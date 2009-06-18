Французские католики считают, что священники должны быть женатыми

Согласно данным проведенного недавно во Франции опроса, приблизительно две трети практикующих католиков считают, что священникам Католической Церкви лучше быть женатыми людьми. Об этом сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ежедневную французскую католическую газету "La Croix" oт 18 июня.

Кроме того, приблизительно 80 % от общего числа опрошенных полагают, что женщин можно допускать к священническому служению. Среди практикующих католиков этого мнения придерживаются две трети.

Опрос проводился посредством прямой беседы в конце мая сего года. Об общем количестве опрошенных, к сожалению, не сообщается.