В Ватикане представили мобильное приложение для проповедей

Конгрегация по делам духовенства в сотрудничестве с Секретариатом по вопросам коммуникаций создала мобильное приложение «ClerusApp», посвященное проповедям. В настоящее время доступна версия на итальянском языке для устройств на платформе Android и iOS, сообщает "Радио Ватикана".

Еженедельно, обычно в четверг, пользователям будет предложено некоторые мысли и советы, предназначенные для тех, кто желает изучать слово Божие, предназначенное на воскресную литургию.

Приложение дает возможность прослушать предложенный текст, сделать собственные заметки, скачать проповеди для доступа off-line, а также поделиться контентом через социальные сети и коммуникаторы.