В Ватикане представили мобильное приложение для проповедей
17:36, 12 января 2018Католицизм
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«ClerusApp», посвященный проповедям / ru.radiovaticana.va
Конгрегация по делам духовенства в сотрудничестве с Секретариатом по вопросам коммуникаций создала мобильное приложение «ClerusApp», посвященное проповедям. В настоящее время доступна версия на итальянском языке для устройств на платформе Android и iOS, сообщает "Радио Ватикана".
Еженедельно, обычно в четверг, пользователям будет предложено некоторые мысли и советы, предназначенные для тех, кто желает изучать слово Божие, предназначенное на воскресную литургию.
Приложение дает возможность прослушать предложенный текст, сделать собственные заметки, скачать проповеди для доступа off-line, а также поделиться контентом через социальные сети и коммуникаторы.
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