Польские епископы обратились к парламенту с призывом запретить евгенические аборты

Руководство польского епископата обратилось к парламентариям с настоятельным призывом принять закон, запрещающий евгенические аборты. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Иерархи подчеркивают: «Право на жизнь не является просто вопросом убеждений или религии, но оно исходит из естественного закона и общепризнанного достоинства человека».

«Нравственные ценности должны быть основой для законодательства»: об этом епископ Радома монс. Хенрик Томасик напомнил в связи с дебатами об абортах в польском парламенте. Епископ напомнил слова святого Иоанна Павла II: «Когда попирается право на жизнь от момента зачатия, наносится косвенный удар всему нравственному порядку, нацеленному на сохранение неприкосновенного человеческого наследия». Петицию против абортов подписали более 830 тысяч человек.

Проект закона «Стоп абортам» поддержала партия большинства «Право и справедливость». Параллельно обсуждается еще один законопроект, предложенный комитетом «Спасем женщин – 2017», который, наоборот, направлен на легализацию абортов на сроке до 12 недель.

Евгенические аборты делают с целью избежать рождения ребенка с отклонения­ми в развитии, если технологии пренатальной диагностики обнаруживают патологию плода.