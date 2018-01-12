Папа Римский посетит с визитом Латинскую Америку

Папа Римский Франциск совершит визит в Латинскую Америку. Согласно официальному расписанию визита, сначала понтифик посетит Чили (15-18 января), а затем будет в Перу до 21 января, сообщает "Радио Ватикана".

Ватиканский Зал Печати обнародовал важнейшие этапы первой части латиноамериканского визита Папы Франциска - в Республику Чили с 15 по 18 января. Святейший Отец встретится с властями страны, возглавит Святую Мессу в Сантьяго-де-Чили для многочисленных верующих, встретится с местным духовенством, монашествующими и епископами, посетит заключённых в столичной женской тюрьме.

В ходе визита состоятся встречи со священниками из Общества Иисусова и с молодёжью страны.

Кроме столицы Сантьяго-де-Чили, Святейший Отец посетит два города: Темуко, где встретится с индейским населением, и город Икике, многие жители которого - мигранты из разных стран.

Второй частью латиноамериканского визита Святейшего Отца станет посещение Республики Перу: апостольский визит в эту страну продлится до 22 января.

Сам понтифик обратился к верующим с видеопосланием, записанным за несколько дней до визита. «Братья и сестры в Чили и Перу, я еду к вам как пилигрим евангелического утешения, чтобы разделить с вами мир Господа нашего и утвердить вас в единой надежде и мире для всех», – сказал Франциск.