В Ватикане проведут модернизацию музеев и облегчат доступ к Сикстинской часовне

Улучшить и облегчить доступ для посетителей к Музеям Ватикана и к Сикстинской часовне: этот проект стоит на повестке дня у директора музеев Барбары Ятты.

В интервью "Радио Ватикана" госпожа Ятта отметила, что длина маршрута по музейным залам составляет семь километров; ежегодно их посещают миллионы человек, пользуясь одним входом, и поэтому не все отделы и коллекции музеев Папы одинаково посещаемы и известны. Кроме того, необходимо обеспечить туристам доступ в Сикстинскую капеллу. Поэтому в Ватикане была создана специальная комиссия, призванная модернизировать работу музеев, идя навстречу потребностям посетителей, отметила госпожа Барбара Ятта.

Проект Ватиканских музеев включает в себя расширение конференц-зала, создание нового выставочного зала для тематических экспозиций среднего масштаба; предусмотрены новые рабочие места для сотрудников музея и хранителей, что позволит открыть для посетителей менее известные выставочные залы; будут также проводиться учебные курсы для гидов.

По словам Барбары Ятты, главной новостью станет создание нового входа в Ватиканские музеи, который будет расположен недалеко от нынешнего: это обеспечит доступ к таким пространствам, как Григорианский музей и Квадратный сад.

Барбара Ятта отметила, что в центре проекта находятся интересы посетителей, желающих познакомиться с великолепными сокровищами Ватиканских музеев, их исключительной художественной ценностью и наследием веры.

Наши музеи являются также свидетельством веры и христианского благочестия. Немыслимо, чтобы посетитель не мог прикоснуться к нему из-за ограниченного числа билетов, нехватки места или пробелов в организации», - подчеркнула Барбара Ятта.