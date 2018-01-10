В католических храмах Ирландии отказались причащаться из одной чаши из-за гриппа

Католическая епархия Дауна и Коннора приостанавливает использование «знака мира» во время службы и призывает к санитарным мерам во время святого причастия. Об этом сообщает newod.com.ua.

Католическая епархия в Северной Ирландии приостановила рукопожатие — «знак мира» в своих мессах из-за риска заражения гриппом, который впервые появился в южном полушарии в Австралии в зимний период 2017 года.

Было зафиксировано, по меньшей мере, 170 000 случаев заболевания, что более чем в 2 раза больше, чем в 2016 году. Должностные лица здравоохранения говорят, что зарегистрировано 72 смертельных случая, причиной которых стал грипп.

Вирус H3N2, который также упоминается как «Австралийский грипп» или «Aussie flu», распространился по всей Великобритании и Ирландии в последние недели.

В заявлении епископа Ноэля Тринора говорится: «Получив медицинскую консультацию относительно возрастающего риска и воздействия «австралийского гриппа», епархия Дауна и Коннора решила реактивировать… меры предосторожности, первоначально установленные епархией в ответ на эпидемию «свиного гриппа» в 2009 году.

«Всем прихожанам напомнили о практике гигиены, рекомендованной органом здравоохранения. Прихожанам предлагается использовать дезинфицирующие гели для рук и мыть руки с мылом, чтобы свести к минимуму риск заражения.

Если у кого-либо проявляются симптомы гриппа, им следует оставаться дома и следовать рекомендациям своего врача. Обычный знак мирного рукопожатия, которым обмениваются во время массовых мероприятий, приостанавливается до тех пор, пока риск заражения значительно не уменьшится.

Для тех, кто страдает нарушением пищеварения, будут предприняты дополнительные меры, такие как отдельные чаши.

Необходимо проконтролировать, чтобы все священники использовали спиртосодержащие гели для рук или мыли руки в теплой мыльной воде перед мессой и после святого причастия, чтобы свести к минимуму риск заражения. Эти меры предосторожности являются временными и будут пересматриваться».