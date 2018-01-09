В Житомире католики провели театрализованное праздничное шествие "Трех Царей" (видео)

Традиционное театрализованное шествие "Трех Царей" в четвертый раз состоялась в Житомире. В костюмах ангелов, пастушков, царей-волхвов и их свиты несколько сотен верующих прошли шествием от Житомирской прихода Божьего Милосердия центром города до костела святого Иоанна из Дукл, сообщает "Житомир Инфо".

Таким образом они воссоздали библейскую историю рождения Иисуса Христа.

«Мы идем в первую очередь не повеселиться, а удостоверить житомирянам, что Христос родился, что здесь есть верующие люди, которые празднуют этот праздник по-настоящему, умеют веселиться, и в день Рождества Христова не забывают об имениннике», - рассказал участник действа Леонид Борецкий.

Наблюдая за шествием, случайные прохожие удивлялись и фотографировали костюмированное шествие.

Роль маленького Иисуса, который встречал прихожан в костеле св. Иоанна из Дукли, выполнял 6-месячный Иван Ярошинский.