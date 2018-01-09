В Чили к приезду Папы Римского алтарь храма украсят 12 000 цветами из жести

В заключительный день своего визита в Чили, 18 января, Папа Франциск совершит мессу на алтаре, украшенном цветами из жести. Уже много лет в городе Икике, расположенном в 1500 км к северу от чилийской столицы, верующие вырезают из консервных банок цветы, венки и кресты, которыми украшают могилы своих близких, сообщает "Благовест-Инфо".

К визиту понтифика местные умельцы вырежут из жести 12 000 роз и гвоздик, которые будут покрашены золотой и медной краской. После того, как Папа совершит мессу в Икике, эти композиции будут переданы в несколько десятков чилийских приходов.

Традиция изготовления жестяных цветов восходит к селитряному буму середины XIX века. Англичане, добывавшие селитру в этих местах, увидели, что живые цветы здесь не растут из-за засушливого климата и начали делать цветы из железа.