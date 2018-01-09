Глава Католической Церкви призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине

Во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая происходит в начале года, Глава Католической Церкви Папа Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

«Совместные старания на пользу восстановления мостов являются неотложными также и в Украине. Год, который прошел, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в дальнейшем причиняет страдания населению, в частности, семьям, которые проживают в зонах, затронутых войной, которые потеряли своих самых дорогих, нередко – детей и людей преклонного возраста», – сказал Папа Франциск, обращаясь к Послам, аккредитованным при Святом Престоле, принимая их в понедельник, 8 января 2018 года.

Во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, Глава Католической Церкви подводит итоги года, который прошел, в контексте международной панорамы и делится мыслями о неотложных задачах, стоящих перед международным сообществом.

В нынешней речи Папа сосредоточил свое внимание, среди прочего, на двух важных годовщинах, а именно – 100-летии завершения Первой мировой войны и 70-летии принятия Всеобщей декларации прав человека.