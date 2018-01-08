Папа Франциск разрешил женщинам кормить детей грудью в Сикстинской капелле

Папа римский Франциск призвал женщин не стесняться кормить детей грудью в Сикстинской капелле. Такое заявление понтифик сделал на церемонии крещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Stampa.

Отмечается, что 7 января папа Франциск провел церемонию крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле. Во время церемонии понтифик призвал родителей передавать веру через "язык любви, который так нравится Иисусу".

Также Франциск сказал женщинам, что они могут кормить грудью детей в капелле.

"Если они начинают выступать (плакать. — Прим. ред.), если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви", — заявил понтифик.