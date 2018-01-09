В Ватикане прошел костюмированный парад ко дню Богоявления

В праздник Богоявления, 6 января, на площадь Святого Петра в Ватикане прибыл фольклорный парад, в котором приняли участие около 1 400 костюмированных персонажей. Шествие было организовано семейными ассоциациями Европы, сообщает Радио Ватикана.

Участники парада пришли поклониться Младенцу Иисусу в рождественских яслях Ватикана из многих итальянских областей, а также с острова Сардинии и из французского муниципалитета Ле-Като-Камбрези.

Праздничная процессия во главе с Тремя волхвами уже стала доброй традицией: впервые она прошла по Риму 33 года назад, в 1985 году.

Участники парада желают напомнить, что 6 января - в Италии это выходной день - Богоявление празднуется во имя мира, солидарности и братства между народами, в том числе путём участия исторических костюмированных групп из разных стран мира.