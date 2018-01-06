Папа Римский призвал учителей-католиков воспитывать в детях открытость, заботливость и кротость

Культура встречи, союз между школой и семьей и экологическое воспитание, а также поощрение к использованию возможностей, которые дает создание сообщества. Мыслями об этом Папа Франциск поделился с членами Итальянской Ассоциации Учителей Католиков, принимая их в пятницу, 5 января 2018 года, сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к учителям, Святейший Отец, прежде всего, поблагодарил их за их «вклад в усилия Церкви поддерживать культуру встречи». По его словам, в этом «культурном вызове» решающую роль играют основы, «заложенные в годы начального обучения детей». Христианские учителя, работая и в католических, и в государственных школах, призваны пробуждать в своих воспитанников «открытость к другим, как к личностям, людям, братьям или сестрам, которых следует уважать».

«Следует сделать ставку на то, чтобы сотрудничать в том, чтобы формировать открытых и заинтересованных окружающей действительностью подростков, способных к заботливости и кротости, свободных от распространенного предубеждения, согласно которому для того, чтобы что-то значить, необходимо быть конкурентными, агрессивными, суровыми в отношении других, особенно, к иным, к чужакам или к тем, кто любым образом рассматривается как препятствие для самоутверждения», – сказал Папа, отметив, что именно такой, к сожалению, является атмосфера, которой дышат наши дети.

Поскольку в заботе о том, чтобы дети могли дышать «человечным и здоровым» воздухом, важным является сотрудничество с родителями, Глава Католической Церкви подчеркнул, что этот союз уже давно переживает кризис, а в определенных случаях и вовсе разорван.

«Когда-то существовало большое взаимное усиление между стимулами, данными учителями, и теми, которые происходили от родителей. Сегодня ситуация изменилась, но мы не можем ностальгировать по прошлому. Нужно принять во внимание изменения, которые касаются как школы, так и семьи», – сказал Святейший Отец.

Третьим аспектом, который пожелал подчеркнуть Папа Франциск, встречаясь с учителями католиками, является экологическое воспитание. Он отметил, что речь не идет о том, чтобы не только дать определенные знания, но «воспитать к стилю жизни, который основывался бы на заботе о нашем общем доме, которым является сотворенный мир».