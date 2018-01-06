Папа Франциск призвал молиться о религиозных меньшинствах Азии

Папа Франциск записал послание, поясняющее молитвенные прошения на январь. В них Святейший Отец просит верующих присоединиться к его молитве об азиатских меньшинствах, сообщает Радио Ватикана.

"В культурном разнообразии Азиатского континента, - отмечает Папа Франциск, - Церковь сталкивается со множеством рисков, и ее задача становится еще труднее из-за того, что она представляет собой меньшинство. Эти риски, эти вызовы она разделяет с другими религиозными меньшинствами, с которыми нас объединяет стремление к мудрости, истине и святости".

Папа Франциск просит всех верующих помолиться за свободу христиан в азиатских странах.

"Когда мы думаем о том, сколько людей подвергаются гонениям за религию, мы выходим за рамки обрядовых и конфессиональных различий и встаем рядом с теми, кто борется, чтобы не отказываться от собственной религиозной самобытности. Помолимся о них, дабы в азиатских странах христиане, равно как и другие религиозные меньшинства, могли жить своей верой в полной свободе", - призывает Святейший Отец.