Католическая церковь Никарагуа призвала женщин бросать агрессивных мужей

Католическая Церковь в Никарагуа обратилась с воззванием к общественности об усилении мер по борьбе с убийствами женщин. Также церковь призывает самих женщин быть внимательнее при выборе спутника жизни, не допуская насилия в семье, сообщает Радио Ватикана.

В 2017 году в стране произошло 51 такое убийство. На Мессе начала нового года архиепископ Манагуа кардинал Леопольдо Хосе Бренес Солорсано выразил надежду, что в наступившем году в стране будет сделано больше в защиту человеческой жизни.

«Я бы хотел, - сказал кардинал, - чтобы ни одна женщина не подвергалась злоупотреблениям, избиениям, чтобы ни одна женщина не была убита своим партнером или кем-либо другим».

Кард. Бренес Солорсано призвал самих женщин быть внимательнее при выборе спутника жизни, подчеркнув: «Если мужчина агрессивен, поднимает на вас руку или ревнует, вы должны его оставить».

Иерарх посоветовал не давать второго шанса мужчинам, которые дурно обращаются с женщинами, отметив, что после ареста агрессора нередко сама жертва просит его освободить: «Однако женщина должна осознавать: муж, проявляющий насилие, должен быть наказан».

Кардинал обратился также к институтам по борьбе с насилием против женщин с призывом предпринять больше мер для противостояния этому феномену.