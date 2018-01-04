Католическая церковь Германии посвятит 2018 год подготовке молодежи к христианскому браку

«Вместе навсегда. На дороге сакраментального брака», – именно этой теме были посвящены мероприятия, которые состоялись в немецких диецезиях и приходах по случаю праздника Пресвятой Семьи, который отмечался в воскресенье, 31 декабря 2017 года. Но эта тема будет сопровождать пастырскую деятельность Церкви в Германии в течение всего 2018 года, сообщает "Радио Ватикана".

Отвечая на призыв Папы Франциска, помещенный в Апостольском вразумлении «Amoris laetitia», как можно больше привлекать христианскую общину к сопровождению молодоженов и супружеских пар, Епископская Конференция Германии приготовила руководство, которое предлагает некоторые «мысли, побуждения и предложения», освещая, в частности, опыт уже внедряемых в жизнь инициатив. Кроме того, в нем можно найти материалы, которые помогут понять, чем является христианское супружество, организовывать и проводить молитвы и мероприятия, посвященные теме супружества.

В предисловии к пособию Берлинский архиепископ Гайнер Кох, возглавляющий комиссию епископата в делах супружества и семьи, отметил, что прошлогодняя дискуссия вокруг темы распространения гражданских супругов на однополые пары показала, что «немало людей не понимают нашего понятия христианского супружества». Это и побудило разработать и предложить материалы, которые, начиная от приходов, побуждают верующих задуматься над темой, которую в наше время нельзя считать чем-то само собой разумеющимся.

Иерарх также отмечает, что среди трудностей нашего времени является сохранение непоколебимых связей между учением Церкви и практикой. С этой целью уже давно предлагается организовывать приготовление супругов таким образом, чтобы его форма и содержание соответствовали вызовам общества, которое меняется, заботясь о том, чтобы выходить навстречу людям в их соответствующих жизненных ситуациях.