Ватикан разработал мобильное приложение для священников

Конгрегация по делам духовенства совместно с Секретариатом по коммуникации разработала “Clerus App”, бесплатное мобильное приложение, посвященное проповедям. Приложение адресовано в первую очередь священникам, но оно может быть полезно и любому верующему, который желает иметь в распоряжении толкование литургических чтений, сообщает Радио Ватикана.

Еженедельно подписчикам предлагается материал для размышлений над воскресной Литургией Слова. Автор проповедей, предложенных “Clerus App”, - иезуит Марк Иван Рупник.

Приложение позволяет выбрать размер шрифта и цвет фона и настроить яркость. Оно включает аудиоверсию текстов, примечания, возможность скачивать и сохранять проповеди в архиве. Кроме того, текстами можно делиться в соцсетях.

В настоящее время приложение можно загрузить из “Play Store”; в ближайшее время это можно будет сделать также в “App Store”.