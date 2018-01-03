В соборе Святого Петра будет звучать цифровой орган

Цифровой орган, который использовался раньше только во время богослужений на площади Святого Петра, теперь будет сопровождать Папские литургии и внутри Ватиканской базилики. Это новшество ввел в 2017 году руководитель древнейшего в мире церковного хора - Папской Сикстинской музыкальной капеллы - монсеньор Массимо Паломбелла, сообщает Радио Ватикана.

Свое решение он пояснил тем, что «новые требования нуждаются в новых решениях». Он утверждает, что цифровой инструмент способен «заполнить» акустическое пространство величественной базилики Святого Петра. Нововведение стало возможным благодаря американской фирме «Allen Organ Company», уже 70 лет лидирующей в секторе производства цифровых органов.

Новый цифровой музыкальный инструмент «дебютировал» в соборе в Рождественскую ночь. Он размещен возле алтаря Кафедры св. Петра рядом с традиционным органом, который остается незаменимым инструментом сопровождения богослужений.

Монс. Паломбелла поясняет, что именно на этом месте цифровой инструмент может проявить весь своей потенциал, не нуждаясь в амплификации, посредством которой звучание органных труб распространяется с помощью микрофонов по всей базилике, площади и - через каналы коммуникации - по всему миру, что приводит к неизбежному искажению звука и значительным проблемам, связанным с шумовым фоном.