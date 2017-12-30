Папа Римский поздравил участников экуменистического движения Паломничество доверия на земле

Папа Франциск поздравил участников 40-го Паломничества доверия на земле, организованного экуменической общиной из Тезе, которое проходит с 28 декабря по 1 января. Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Чтобы Святой Дух помог католической, протестантской и православной молодежи взаимно обогащаться разнообразием даров, полученных всеми учениками Христовыми, чтобы свидетельствовать, что нас объединяет радость Евангелия", - такое пожелание Папа Франциск передал в своем послании.

Святейший Отец одобряет решение молодежи принять участие в этой встрече с целью «принять и углубить благовестие Иисуса, что является источником радости для всех тех, которые для нее открывают свое сердце». Он также благодарит юношей и девушек за то, что они «ответили на призыв Господень, который объединяет всех в радости Своей любви».

Три города в центре Европы, которые граничат между собою, станут новогодней экуменической молодежной столицей континента. Ведь в этом году молитвенные встречи уже 40-го по счету новогоднего «Паломничества доверия на земле», организованного экуменической общиной из Тезе, будут происходить в Базеле (Швейцария), но паломники остановятся также в Лерраху (Германия) и Сен-Луи (Франция).

Центральные мероприятия примет швейцарский город Базель. Крупные совместные встречи будут проходить в спорткомплексе «Санкт Jakobshalle». Но тот факт, что к решению организационных вопросов вовлечены три страны, делает паломничество в этом году особенным.