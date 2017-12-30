Папа Римский дарит детские рисунки за пожертвования на детскую больницу

Каждый благотворитель, который перечислит средства на счет детской больницы «Младенца Иисуса», получит в подарок от Папы Франциска детский рисунок. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Этот рисунок является подарком от детей для Папы Франциска. Через свою Больницу Святейший Отец возвращает его как подарок детям мира, которые нуждаются в лечении», - так написано в сертификате, который сопровождает каждый из ста рисунков, представленных в филиале детской больницы «Младенца Иисуса» в Палидоро вблизи Рима на выставке «Дорогой Папа Франциск, дарю тебе этот рисунок».

Кардинал Пьетро Паролин, Государственный Секретарь Его Святейшества, открывая выставку сказал: «Здесь собраны рисунки, которые переданы Святейшему Отцу детьми пяти континентов. Они отражают детское восприятие мира, позволяют нам почувствовать и увидеть мир глазами детей. Подаренные Папе, они смогут стать подарком для других детей. А поддержка деятельности больницы «Младенца Иисуса» означает расширение границ солидарности как принимая больных детей из разных стран мира, так и распространяя знания и соответствующую информацию».

Эти очень красочные и творческие детские рисунки Папа Франциск получил и постоянно получает со всех уголков мира. Благодаря сотрудничеству между ватиканской педиатрической больницей «Младенец Иисус» и изданием «La Civiltà Cattolica» (Католическая цивилизация), по словам кардинала Паролина, этот клад принесет ценные плоды.

Во время кампании сбора средств для этого крупнейшего педиатрического заведения Европы, которая продлится до середины февраля 2018 года, каждый жертвователь получит электронную копию одного из этих 100 детских рисунков как благодарность от Папы Франциска.

В больницу «Младенца Иисуса» принимают детей из многих стран мира, где они не могут получить соответствующего лечения. Больница лечит их бесплатно, также бесплатно принимает их родителей. 13 % ее пациентов приезжают из-за пределов Италии. В последние годы здесь лечились сотни маленьких пациентов из Албании, Беларуси, Эфиопии, Ирака, Молдовы, Мьянмы, Сирии и других стран. Среди тех, кто получает здесь лечение, есть также немало детей из Украины.