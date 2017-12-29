За 2017 год были убиты 23 служителя Католической Церкви

В разных странах мира в течение 2017 года 23 служителя Католической Церкви – в том числе 13 священников, монах, монахиня и 8 мирян были убиты. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Fides".

Восьмой год подряд на первом месте по числу убийств служителей Церкви остается американский континент. В уходящем году здесь погибло 8 священников, один монах и двое мирян. По-прежнему самой опасной для священников страной в мире остается Мексика – с 2000 года здесь было убито около ста служителей Церкви.

За 2017 год 10 служителей Церкви приняли насильственную смерть в Африке (4 священника, одна монахиня, 5 мирян), двое в Азии (священник и мирянин). В Европе и Океании не погиб никто.

В большинстве случаев убитые стали жертвами разбоя и грабежей.

В 2016 году в мире было убито 28 служителей Католической Церкви, в 2015 – 22, а за период с 2000 по 2016 – 424, в том числе пять епископов.