Католические паломники стали менше посещать Рим

Хотя Римская область всегда является главной целью путешествий и паломничеств, в этом году итальянская столица больше не занимает первое место по соотношению спроса и предложений. В 2017 году паломники посещали прежде всего области Больцано, Тренто, Флоренции, Брешии, Ливорно, Специи и Турина, сообщает Радио Ватикана.

Итальянская ассоциация религиозного гостеприимства провела анализ деятельности 1.500 светских и религиозных структур, принимающих семьи и христианские группы: за 2017 год было произведено 37.000 запросов на более чем 700.000 спальных мест, на более 2 миллионов ночлегов. Риму в рейтинге запросов паломников досталась только восьмая позиция.

По словам президента Итальянской ассоциации религиозного гостеприимства Фабио Рокки, за последние годы значительно возрос уровень туризма нового образца, связанный с цифровыми коммуникациями, социальными сетями и заказами через Интернет: теперь им пользуются гораздо чаще по сравнению с традиционным паломничеством в классические места христианства.

Теперь в Италии религиозный туризм входит в новую фазу, открывая и продвигая маршруты веры, и в этом его контраст со всё более невротической жизнью, переполненной массовой коммуникацией, подчеркнул Фабио Рокки.

В последнее время гостеприимство всё чаще представляется идеальным средством именно для путешествия духовного, а не только для достижения любой ценой места на карте. При этом нельзя забывать о потребностях обычного паломника и туриста, который ищет в религиозном гостеприимстве простоту, непринуждённость и адекватные расходы.