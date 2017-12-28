Папа Римский сказал, что в Европе происходит "искажение" Рождества

На общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Римский размышлял о подлинном значении Рождества, которое мы в эти дни переживаем «в вере и в богослужениях». Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Сколько же людей в своей жизни никогда не испытали нежности, любвеобильной заботы и добрых жестов!»: Рождество призывает нас восполнить этот недостаток, подчеркнул Папа и отметил, что теперь, особенно в Европе, мы видим своего рода «искажение» Рождества:

«Во имя ложного уважения к нехристианам часто скрывается желание изгнать веру; праздник лишают любого упоминания о рождении Господа Иисуса. Но в действительности именно это событие - единственное настоящее Рождество! Без Иисуса не бывает Рождества: есть другой праздник, но это вовсе не Рождество. Если же в центре находится Иисус, то всё второстепенное - огни, звуки, различные местные традиции, в том числе типичная кухня, - всё способствует атмосфере праздника, в центре которого находится Иисус. Если же мы удалим Его, то свет погаснет и всё станет фальшивым, станет одной лишь видимостью».